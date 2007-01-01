В Калуге написали «Диктант Победы»

24 апреля уже в восьмой раз в России и десятках стран мира проходит международная историко-патриотическая акция «Диктант Победы». В 2026 году акция проходит в особом контексте: она посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения великого полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. В диктанте уделено особое внимание его жизни, полководческому таланту, решающим операциям под его командованием и вкладу в Победу. Кроме того отдельный блок вопросов посвящён героям специальной военной операции.

В акции на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» приняли участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и депутаты Думы, ветераны СВО Андрей Кулёмин и Дмитрий Галкин.

«Накануне главного праздника нашей страны – Дня Победы, люди разных возрастов и профессий собрались, чтобы проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Для калужан это особенно важно, так как многие вопросы диктанта касаются нашего великого земляка – Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. На мой взгляд, «Диктант Победы» – это прекрасная возможность почувствовать себя частью великого народа и великой страны», – прокомментировал Юрий Моисеев.