В Калуге почтили память Александра Унтилова

В Калуге прошёл митинг, посвящённый памяти Почётного гражданина нашего города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Унтилова.

Александр Яковлевич Унтилов служил в Красной армии с 1939 по 1948 год. Участвовал в Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войнах. Воевал на Калужской земле, под Курском, освобождал Украину и Беларусь, принимал участие в штурме Кенигсберга. Память фронтовика почтили Председатель Думы Юрий Моисеев, его заместитель Андрей Иванов, Почётный гражданин Калужской области, председатель регионального отделения «Комитета памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» Николай Алмазов, руководители подразделений администрации, представители ветеранских организаций, юнармейцы и школьники.

«В нашем городе стало доброй традицией начинать цикл праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, с митинга памяти Александра Яковлевича Унтилова. Его биография – пример подлинного патриотизма, отваги и самоотверженности. Александр Яковлевич долгие годы возглавлял городской совет ветеранов. Огромное внимание он уделял патриотическому воспитанию молодёжи, стремился дать правильные ориентиры подрастающему поколению. Александр Яковлевич обладал непререкаемым авторитетом среди ветеранов, при этом был очень добрым и душевным человеком. Мы обязаны вечно хранить память о нашем великом земляке», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске и почтили память ветерана минутой молчания.