В Калуге разгорелся скандал вокруг новой городской скульптуры

На днях байкерский клуб установил фигурку мотоциклистка у подножия глобуса в сквере на Ленина, 96а.

Многие восприняли его очередным космонавтиком, однако автор маленьких человечков, которых по городу уже больше трёх десятков - скульптор Алина Фарниева - поспешила откреститься от новой скульптуры.

Она заявила, что байкер не имеет отношения к проекту калужских космонатиков.

- Название «Калужские космонавтики» защищено свидетельством на товарный знак, а сами персонажи и скульптуры являются результатом моей авторской работы и охраняются законодательством Российской Федерации, - пояснила она.

В тоже время в городской администрации, которая одобрила установку новой скульптуры, считают, что нельзя монополизировать творчество.

