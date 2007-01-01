В Калуге родственники бойца СВО без спроса потратили более 7,6 миллиона рублей
В Калуге родственники бойца СВО без спроса потратили более 7,6 миллиона рублей

Евгения Родионова
24.04, 10:30
В пятницу, 24 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании с родственников денег в размере 7,6 миллиона рублей.

По данным ведомства, пока мужчина находился в военном госпитале с тяжёлым ранением и ампутацией ноги, его родственники без его согласия потратили крупную сумму. Эти деньги ему выплатило государство.

Прокуратура подала в суд и потребовала вернуть деньги. Калужский районный суд полностью удовлетворил иск. Прокуратура проследит, чтобы решение исполнили.

