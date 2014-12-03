Как работают мошенники и что делать вам и вашим родственникам

Почти ежедневно в ленте новостей появляются сообщения о том, как граждане отдают мошенникам свои денежные средства. Редакция КП 40 поговорила с экспертом, который в своей работе напрямую сталкивается с такими случаями. В этой статье он предостерегает и называет основные нюансы и шаги, которые помогут Вам сохранить свои сбережения.

Важно запомнить основные моменты:

1. Мошенники работают массированно

Ежедневно досрочно закрыть вклады и снять деньги приходит множество клиентов. Многие такие случаи проводятся под действием мошенников. И зачастую сотрудникам банков удается выявлять и предотвращать передачу средств мошенникам.

2. Мошенники — профессиональные психологи

Они умело манипулируют самыми сильными эмоциями:

страх («ваши счета заморозят», «возбудят уголовное дело»);

чувство патриотизма («помогите спецслужбам поймать преступников»);

стыд («вы что, не хотите помочь?», «вам не стыдно?»).

Интересная деталь: общение может начаться даже с выгодного коммерческого предложения на покупку бытовой техники. Человек расслабляется, вступает в диалог — и постепенно его втягивают в схему.

3. «Они» следят за вами в соцсетях

Мошенники отслеживают ваши интересы по публикациям. Фотография способна рассказать о человеке очень многое.

Пример из практики: у них есть ваш номер телефона и они нашли ваш аккаунт в соцсетях, где вы недавно выложили фото с юбилея сына или дочери. Это становится поводом, чтобы через некоторое время сделать вам псевдовыгодное предложение именно к празднику — от которого психологически сложно отказаться.

4. Под ударом может оказаться кто угодно

Не думайте, что такая ситуация не может коснуться вас или ваших близких. Под мошеннические действия попадают лица абсолютно всех возрастов, уровня образования и семейного статуса.

5. Топ самых частых «легенд» от мошенников

Люди приходят снимать огромные суммы якобы на:

покупку машины;

крупную покупку себе, другу, знакомому или родственнику;

добавление к уже имеющейся сумме на что-то срочное.

Иногда причины звучат абсурдно, но жертва их повторяет слово в слово, потому что находится под гипнозом страха.

6. Почему критически важно поговорить с близкими, даже если у них «нет денег»

Многие люди, особенно пожилые, скрывают от родных наличие накоплений. И потом, после того как потеряют их, не могут ни с кем поделиться этим фактом. Они переживают стресс в одиночку — и это разрушает их здоровье и психику.

Типичная жертва мошенника — это пенсионер, закрытый по типу общения и не имеющий близких родственников. Но если родные есть и с ними не говорят о финансах — риск не снижается.

7. Как банки спасают сбережения клиентов (даже если вы молчите)

Сотрудники Фора-Банка, заподозрив неладное, включаются в выяснение ситуации:

назначают дополнительные встречи с управляющими;

приглашают сотрудников полиции прямо в отделение;

стараются найти родственников клиента — бывает, что знают их лично.

Важный момент: зачастую клиенты становятся друзьями банка и делятся фактами своей жизни. Например, сообщают, что какое-то время назад у них взломали кабинет на «Госуслугах». Это прямой сигнал, что персональные данные уже в руках мошенников.

ГЛАВНАЯ ПАМЯТКА: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ

Если звонящий говорит:

«Ваш счет в опасности»

«Нужно срочно снять все деньги»

«Не говорите сотрудникам банка правду»

Это мошенники. Сто процентов.

Ваш алгоритм — один:

1. Положите трубку, не вступая в диалог.

2. Перезвоните тому, кому доверяете (детям, внукам, соседям).

3. Придите в банк и спросите у сотрудника — подтвердится ли информация.

Никакой «специальный счет Центробанка» для физических лиц не существует. Это легенда.

Фора-Банк разработал бесплатные информационные «Памятки для пенсионеров» с телефонами экстренных служб и основными правилами, которые помогут не передать важную для сохранения сбережений информацию мошенникам.

Такую памятку можно взять в офисе, передать родителям или соседям, положить на видное место в доме. Это поможет в критический момент не испугаться, а просто вспомнить инструкцию и сохранить свои сбережения.

