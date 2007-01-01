Геннадий Новосельцев: «В сохранении профессиональных традиций, передающихся из поколения в поколение - залог решения кадровых задач»
Геннадий Новосельцев: «В сохранении профессиональных традиций, передающихся из поколения в поколение - залог решения кадровых задач»

Дмитрий Ивьев
23.04, 16:09
В Калужской области может появиться новая региональная награда — медаль «Трудовая династия». С инициативой об её учреждении выступила Дума Людиновского муниципального округа, предложение уже нашло поддержку на уровне Законодательного Собрания и Правительства региона.

Выбор Людинова как инициатора этого предложения не случаен: город первым в области удостоен почетного звания «Населенный пункт трудовой славы». В прошлом году здесь прошел масштабный фестиваль «Родословные трудовых династий», который планируется сделать ежегодным.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев отметил: - Считают, что в сохранении профессиональных традиций, передающихся из поколения в поколение - залог решения кадровых задач. Разделяю мнение людиновских депутатов. Когда дети выбирают путь родителей, они перенимают не только мастерство, но и особое, отношение к делу.

Учреждение медали «Трудовая династия» — это важный шаг в формировании современной системы ценностей региона. Значимость этой награды выходит далеко за рамки формального поощрения.

Во-первых, это признание преемственности. Трудовая династия —мощный фундамент любого предприятия. Когда дети выбирают путь своих родителей, они перенимают не только мастерство, но и особое, ответственное отношение к делу. Награда подчеркнет, что регион ценит такие семьи как главную опору экономики и стабильности.

Во-вторых, это повышение престижа человека труда. Сейчас крайне важно показывать молодежи, что верность одной профессии и одному предприятию — это повод для гордости. Награда поможет сформировать положительный имидж рабочих и инженерных специальностей, подчеркивая, что профессиональный успех может быть делом всей жизни нескольких поколений.

В-третьих, это воспитание патриотизма. Любовь к Родине начинается с любви к своему краю и уважения к труду своих предков. Через признание заслуг трудовых династий укрепляется социальная сплоченность общества и гордость за достижения своей малой родины.

В ближайшее время будет начата работа над проектом закона, который детально определит статус награды и порядок её присвоения. Появление такой медали станет достойным вкладом в дело прославления калужских тружеников и укрепления семейных ценностей в регионе.

eyJpdiI6Ii9EZ2FWWHYzeDBnaUxmVzRXSjFIUEE9PSIsInZhbHVlIjoiZ01VeDFGZ2YwV0lINjR6QUF0NTRTYTBUR1RCM0ZhRTNoNWpRTGdqV2pqU2FsclF4WnV3aXdvdE1qVzgwMFIzSFBnOHFpNnJzYjNLSEdZZFQzMWR3WUZXeFZyY0NzbllKZDVEOURQWXBDSldhY0VZL0Z1UFBBLzAyYUpwczRtSDllQ3pBclZWWitaaG56UGoxN3RFZm9HMHUrKzdXQ0NJdTJQVmMwZTgwbURxTEd5ZGw1cXZnbWc5QVJZSHRaRGpPaTNJQXdvV0t0WjMxZVZ2emFXL05BVzhjQVZDUndMWmRNOHkyNy9FcitGRisyYXdlUzlCYVBqRVFkTXF3S1lkVjk1OGhsMURBR0tHU1Raa0F2U201SjJ0RTNpZDBqYWVhTVBCeE14M0NuRjNzejhUNndWbjFSZ0RhRENUNFVNVnpQMVJ3d0t0eEZPNUg4SFpDMDJnTHRoVEh2Umd6R09xM0ZvYTViT3NqTkZsOEhScHNZd0RIUHVXdkp3YXdvbXFGdWhEd2RNUDlUK3BFRGNXOXpRMlVUSTQ2eWxuYnZaRmFyL0FBUEozekhWcnBiUDNrYWlFVkZoQ2FjTUNDNU0xUSIsIm1hYyI6ImYzZmRhMjk4YTg5NmFhODQ4NDUwYjRkMjEyOWNiNzhlYmE2NjNlOWQ4MzZkMmVmOTY5NTkxMWQ3MjQ5MGVkZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlBnV3NxU1J2Ky9DWWxjbE5tNEZJYVE9PSIsInZhbHVlIjoiMFM2aWpGdW1wNVhFREJyaXB6TnE1c1hmaU5DTzBWbnViY3dHbUdnMFZUYkJmUzJ3NU9jUzdLMHV1RjRMSExJa1B4SHJxVUlIeS9BTUpPdG5nVm5INEtETEFqSDhFU25kSUpUWDFObUlhQW9MOHdWaHZkYXdwSnBlem5NVk9kU1FtaWsyZ3R6TjBUSkhGRzg0UGZnWjhDb3c3UXBOUm9EWkxYdU5saEt2SGVDZTFDMmFHVHpzaC9mVk1ieDE1UVN1WTB1UFJyL09UVUorMjN6b2FGb0ppT1dkT2NtdzRvUmlFdjdHQTlxbWZGczZRZUJVbFdndlhNUnRGdjFYaXZIQkh2cXhNeXlQOTlXYVBQNUJoaitxV3VDNlg5ekNGdm5tcmowaVpZeWtnVW1iSVFRbWt5czlTWWdUc1lSUVhLYTkyazNWN2tQWTdwSE1IL0N6anoxbnNhOGJFMXhXOEx3MjN5Y1VveFVjb2xSOGRaOURpcVZ1aVhQUWk5aDQ3ZzlCUzJVVVVVZVo2dGdjOHpQdkNlQTFUY3RreDJUNGVtbE9jYU8xOHd1R0pDb3NEay9HdS9lV2Y5dCtHSUc0R1ByOTlOdnQxdTd6QXk2OUNIY1NwUWFHTHc2a2h1SGl2NlZ2VzdIUWJsV1JiOS9tcklwQU0yMmVGUm5HMjZLOGxUL3FLbDJteGxoWHFadzl5ZFpDenFjOEkzSUY0S0ZrYitLNDJneHVYbS90Y1BIaVZRbTl6OW1JdUV6ZitLVHRjMjNLa3gyT0tTdnFRZEFUVDBRYytHQlFNL2xWQlVMYlQ5T2xWN3FLV3FHaHhmeHNiOUZvN1ZGSitkTTQ4OXBHazBhMyIsIm1hYyI6ImI4NThlYmIzN2EzMDE0NWMxYjhjNDBiY2JmMjhkOWJlYjVjOTc0MTE3MGY5MGM4N2UzNjlkYThiNGE2MTM1YzUiLCJ0YWciOiIifQ==
