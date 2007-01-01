Геннадий Новосельцев: «В сохранении профессиональных традиций, передающихся из поколения в поколение - залог решения кадровых задач»

В Калужской области может появиться новая региональная награда — медаль «Трудовая династия». С инициативой об её учреждении выступила Дума Людиновского муниципального округа, предложение уже нашло поддержку на уровне Законодательного Собрания и Правительства региона.

Выбор Людинова как инициатора этого предложения не случаен: город первым в области удостоен почетного звания «Населенный пункт трудовой славы». В прошлом году здесь прошел масштабный фестиваль «Родословные трудовых династий», который планируется сделать ежегодным.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев отметил: - Считают, что в сохранении профессиональных традиций, передающихся из поколения в поколение - залог решения кадровых задач. Разделяю мнение людиновских депутатов. Когда дети выбирают путь родителей, они перенимают не только мастерство, но и особое, отношение к делу.

Учреждение медали «Трудовая династия» — это важный шаг в формировании современной системы ценностей региона. Значимость этой награды выходит далеко за рамки формального поощрения.

Во-первых, это признание преемственности. Трудовая династия —мощный фундамент любого предприятия. Когда дети выбирают путь своих родителей, они перенимают не только мастерство, но и особое, ответственное отношение к делу. Награда подчеркнет, что регион ценит такие семьи как главную опору экономики и стабильности.

Во-вторых, это повышение престижа человека труда. Сейчас крайне важно показывать молодежи, что верность одной профессии и одному предприятию — это повод для гордости. Награда поможет сформировать положительный имидж рабочих и инженерных специальностей, подчеркивая, что профессиональный успех может быть делом всей жизни нескольких поколений.

В-третьих, это воспитание патриотизма. Любовь к Родине начинается с любви к своему краю и уважения к труду своих предков. Через признание заслуг трудовых династий укрепляется социальная сплоченность общества и гордость за достижения своей малой родины.

В ближайшее время будет начата работа над проектом закона, который детально определит статус награды и порядок её присвоения. Появление такой медали станет достойным вкладом в дело прославления калужских тружеников и укрепления семейных ценностей в регионе.