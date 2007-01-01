В Калужской области рассказали, как строится дом социального обслуживания

Работы ведутся в деревне Тешевичи Кировского района рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» и национального проекта «Семья».

Сейчас выполняется вертикальная планировка территории, идут подготовительные работы под внутренние инженерные системы, ведётся подготовка стен под отделку, устраиваются фундаменты под противопожарные резервуары, готовится основание под полы гаража.

- Реализация проекта позволит создать современные и комфортные условия для проживания и поддержки людей, которым особенно важно внимание и забота, - рассказал 23 апреля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.