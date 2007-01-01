Роуминг? Нет, не слышали. T2 дарит бесплатный интернет в Турции, Таиланде и еще 32 странах

Источник фото: пресс-служба T2

Оператор T2 бесплатно предоставит абонентам безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты популярных тарифных планов могут ежедневно пользоваться услугой безлимитного интернета за границей без дополнительной платы: 15 дней для всех роумеров и 22 дня для пользователей подписки MiXX.

К сезону летних каникул и отпусков Т2 подготовила специальное предложение для путешественников. Клиенты смогут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в избранных странах и чувствовать себя в роуминге так же комфортно, как дома.

В период действия акции Т2 ежедневно будет предоставлять абонентам в роуминге услугу бесплатного безлимитного интернета. Пользователи популярных тарифов (в том числе корпоративных) получат 15 дней пользования сервисом в любой из участвующих стран. Клиенты с подпиской MiXX версий S, M и Max смогут пользоваться бесплатным трафиком в течение 22 суток. Если доступ в сеть понадобится на большее количество дней, абонент сможет продолжить пользоваться безлимитным интернетом по стандартным условиям.

Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 или на сайте оператора до выезда в роуминг. Процедуру необходимо выполнить однократно, условия будут доступны весь период акции. Предложение действует в Турции, Таиланде, Грузии, Китае, Армении и других странах. Полный список стран, участвующих в акции, – на unlim-roaming.t2.ru

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«T2 стирает границы во время зарубежных поездок. Наши абоненты из девяти регионов вокруг Москвы — активные путешественники: им интересны и пляжи, и экзотические направления. Мы понимаем, что нужно клиентам, поэтому открываем для них новые возможности — уже отменили плату за исходящие звонки в Россию в роуминге, а теперь запускаем бесплатный безлимитный интернет за рубежом».