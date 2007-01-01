27 апреля завершится прием заявок на конкурс видеоэссе «Мечты о будущем»
Общество

27 апреля завершится прием заявок на конкурс видеоэссе «Мечты о будущем»

Дмитрий Ивьев
23.04, 11:39
Проект предлагает молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет рассказать о своём видении будущего в формате короткого ролика. Участвовать могут команды из трёх человек — в младшей (12–15 лет) и старшей (16–18 лет) возрастных группах. На данный момент в конкурсе уже зарегистрировались более 2200 участников.

Командам нужно снять видео на одну из четырёх тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня» или «Космос». Также есть две специальные номинации — от Фонда «Сколково» и «Выбор читателей».

Есть важное условие: в ролике обязательно должны сочетаться кадры, созданные с помощью искусственного интеллекта, и живая съёмка, в которой участвуют все члены команды. Хронометраж — от одной до трёх минут.

Готовое видеоэссе нужно опубликовать на своей странице «ВКонтакте», а затем отправить ссылку на работу через личный кабинет на официальном сайте конкурса.

Итоги подведут 7 июня — лучшие работы объявят на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

