В Калужской области выберут лучшую швею
В Калужской области выберут лучшую швею

Дмитрий Ивьев
23.04, 16:14
29 апреля на площадке Федерального технопарка «Профессионалитет» пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея».

Принять участие могут специалисты швейных предприятий Калужской области со стажем работы не менее трёх лет. Заявки на конкурс принимают до 27 апреля — подать их можно бесплатно через портал «Работа России».

В ходе соревнований жюри проверит и теоретические знания участников, и их практические навыки: умение работать с оборудованием, качество швов, скорость и аккуратность выполнения заданий.

Призёров конкурса ждут денежные премии. А победитель получит право представить Калужскую область на федеральном этапе, где разыграют главный приз — один миллион рублей.

Всероссийский конкурс профмастерства проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».

