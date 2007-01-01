В Калужской области выберут лучшую швею
29 апреля на площадке Федерального технопарка «Профессионалитет» пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея».
Принять участие могут специалисты швейных предприятий Калужской области со стажем работы не менее трёх лет. Заявки на конкурс принимают до 27 апреля — подать их можно бесплатно через портал «Работа России».
В ходе соревнований жюри проверит и теоретические знания участников, и их практические навыки: умение работать с оборудованием, качество швов, скорость и аккуратность выполнения заданий.
Призёров конкурса ждут денежные премии. А победитель получит право представить Калужскую область на федеральном этапе, где разыграют главный приз — один миллион рублей.
Всероссийский конкурс профмастерства проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!