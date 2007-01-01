В Козельске матери четырех детей грозит срок за долги по алиментам

Возбуждены три уголовных дела в отношении местной жительницы, которая задолжала своим детям около 2,2 миллиона рублей, сообщили 23 апреля судебные приставы.

У женщины четверо детей — две девочки и два мальчика. Но живут они не с мамой: двое под опекой у бабушки, ещё двое — с отцом. А мать пока не платила ни копейки на их содержание.

Приставы рассказывают: найти эту женщину было непросто. У неё нет постоянного адреса, она ведёт асоциальный образ жизни. В прошлом году её всё же обнаружили — на остановке общественного транспорта, привезли в отделение и привлекли к административной ответственности. Но это не помогло: платить она так и не начала.

Теперь дело дошло до уголовного преследования. Женщине вменяют неуплату средств на содержание детей. Если суд признает её виновной, женщине может грозить не только штраф или обязательные работы, но и реальное лишение свободы.