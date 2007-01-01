Половина работающих мужчин в Калуге готовы уйти в декрет вместо жены

Сервис SuperJob опросил трудоустроенных мужчин из Калуги, которые состоят в браке и планируют детей, а также местных работодателей. Выяснилось: каждый второй мужчина теоретически готов взять на себя уход за ребёнком.

Если говорить подробнее, то 31% опрошенных полностью готовы уйти в отпуск по уходу за малышом вместо супруги, если такая необходимость возникнет. Ещё 19% скорее согласились бы на такой шаг.

Но есть и те, кто категорически против: 26% мужчин точно не пойдут в декрет, а ещё 24% скорее откажутся. То есть половина работающих мужчин пока не рассматривают такой вариант.

По данным работодателей, за последний год мужчины действительно уходили в отпуск по уходу за ребёнком — но пока это редкость: такие случаи зафиксировали только в 15% компаний.