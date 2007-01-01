Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Половина работающих мужчин в Калуге готовы уйти в декрет вместо жены
Дмитрий Ивьев
23.04, 15:53
0 465
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сервис SuperJob опросил трудоустроенных мужчин из Калуги, которые состоят в браке и планируют детей, а также местных работодателей. Выяснилось: каждый второй мужчина теоретически готов взять на себя уход за ребёнком.

Если говорить подробнее, то 31% опрошенных полностью готовы уйти в отпуск по уходу за малышом вместо супруги, если такая необходимость возникнет. Ещё 19% скорее согласились бы на такой шаг.

Но есть и те, кто категорически против: 26% мужчин точно не пойдут в декрет, а ещё 24% скорее откажутся. То есть половина работающих мужчин пока не рассматривают такой вариант.

По данным работодателей, за последний год мужчины действительно уходили в отпуск по уходу за ребёнком — но пока это редкость: такие случаи зафиксировали только в 15% компаний.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJrZ0VtRUNXdklpejkvZS9YOUNKckE9PSIsInZhbHVlIjoiRUNwL09hTE9mNGRVUnZHMTF1cjJQMEFlRnhHcXpPMlJQWWRPSHRxdTl3S2hoRVJBcTIxNkU2eG1uanR1WjVqQXAvMGtMS2pWbmpSTERLK2pYYi9YbllOOTlxOW8yVXhUVnB2a2RrdWpzT1dlMjROdlN6WEM0NFFKdS93TFVWVmpNTXN5blVlT0tXY0draG9UYTZvUnJWb2FicExDa2VycXNXbUVEUy9sdmJ1blVLNzdqcUFibXZWL0FtME83NXB4bFpOa2FIeVdITTM5QnZkWkpVUHJNdmJpN1JiaXY1U08xSjFvOUUvTG9JZlEybmlhalZURlEzUGs5MXR1RHNjY1RxT3VicjZuVmtFblluVXhCMVl6T0JCN3Z6em9HQVB6bTFFemp0ai9JVnNJbU9GdHl1NWhpdk80K1FiN20rQmsxYi9nRnVGZTU4S2g3cDJxTis5NEh5YUVOSUtDcm8rL1M4Qms2NUZtM2xEYTFIOWlxODJvalY5dThKVDBLZ1hhS0F5enJCM0V1MGxuWHJqTDlyMWNLS1hyeHUvQlJDNzRkelVGZk9TaXhXRXBtRHRabzBXNUNIV283R2Rpc3BQdiIsIm1hYyI6IjgxNGQ0N2NlMzc1NGI2ODA1YTUwYWZkNGExODhhYTI4MzI3MGQ1NzJkZmVlNzFjMzRkMThjY2UzOWU1OWZkMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imw4M29YVng1M2Q3OXFWMzhpaW0xS3c9PSIsInZhbHVlIjoieERSUnUvUStFejFMQVY0VVE2NUhyZ09qbkNmWG9mKy9qU3Z2blFkOUdleGR2aUNFWE1oWFRJZzhabElvL0NnQWFDQUVDUGxra3JuYWt0WGRkZ1ZUYlArTXNoVGtWQ1Uyaks4bEkrd1Y1Q0RHeU54bkJvZ1VUdUZDZitBSUQ1N2gyaTRLcHlZcFZFU3YycS94dnVSUzdOc3VOY2hPc29sV1B0eEF1ZnRUSHhsd0RZaVFQcHhpRUw2VjkrVjAwMWRGNk1mSm94MzNQOFgvZnZqbE0rYzF1aFFVUDF1aGM2TXJhUGZ0UHluU0VxZjhsb2t5SFVPREdMb0ptUCt4dEw5ZlN5WXl3b0VRZmppS3pWT1dhcXplQTFJLzVzSEIzeDAyeEJwVGpYTmdsVVFkZ2R4MWJNMndzWXBvbnpFaDduOWh5MW5DemVBMnpPNWgvUzE2RHFlNC9wOHlLaDVDZEZUZ1Nma1Jyei85bGR2VlhGQVZrM0dhZVR1VGZXMjVwUEltMW1Xdk12MWVmaEhWNG91bUkvRExiYlNpZHJsVDF4OFY1U1EzQ0lPVnAwT3dQejJ2a2pzWDhkNzBlR1hHWmU3d0x2a243OGFOME1ZTExjVUcvSGIyUWlJMVZWMzVYTzFoQ0U0YVpERnZFYzVCT3dzUHMxK1JScFVUeFRoeW9sdGY3ZXk0NTFCcGRjU2dUcU1PUy9zbjhtNkxkUjhUQnlERnc0V3AzeXQ5QjNjdzBLYWxMTFltVDVHMitheStXaTh5NmhJNXBBT0xhenUzTWVBL0V3bW94ZHNQcjRuNVNHZktMQVIzejlTdVJzUVlyVXJaS2Z5K2VkdloySmJSSEw4YiIsIm1hYyI6IjdlMWY3NjkwZGFlOTc3MTc2MjJjYjZiMDEyZTU0ZTlkZGUyYTRlOGU3YWM4YjYxZjJhYWU0NWZkN2ZjMDgzZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+