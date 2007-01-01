В Калуге прошёл форум, приуроченный к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
В областном молодёжном центре эксперты, представители общественных организаций, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы обсудили исторические уроки аварии, её долгосрочные социальные, медицинские и экологические последствия. Также обсуждались вопросы государственной поддержки ликвидаторов и меры по повышению ядерной безопасности в России. В рамках форума прошла просветительская лекция для молодёжи «Герои Чернобыля: подвиг для будущего».
Приветствовал собравшихся председатель Думы Калуги Юрий Моисеев:
«40 лет прошло с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. Ликвидацией последствий этой техногенной катастрофы занималась вся страна, были направлены лучшие специалисты, десятки тысяч ликвидаторов проявили настоящий героизм, жертвуя своим здоровьем, а порой и жизнью, чтобы спасти своих соотечественников и жителей Европы от радиационной угрозы. Мы помним этих людей и чтим их подвиг. Сегодня очень важно сохранить историческую память об этом событии и передать её молодому поколению».
