Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге прошёл форум, приуроченный к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
Общество

В Калуге прошёл форум, приуроченный к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Дмитрий Ивьев
23.04, 13:57
0 184
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В областном молодёжном центре эксперты, представители общественных организаций, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы обсудили исторические уроки аварии,  её долгосрочные социальные, медицинские и экологические последствия. Также обсуждались вопросы государственной поддержки ликвидаторов и меры по повышению ядерной безопасности в России. В рамках форума прошла просветительская лекция для молодёжи «Герои Чернобыля: подвиг для будущего».

Приветствовал собравшихся председатель Думы Калуги Юрий Моисеев:

«40 лет прошло с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. Ликвидацией последствий этой техногенной катастрофы занималась вся страна, были направлены лучшие специалисты, десятки тысяч ликвидаторов проявили настоящий героизм, жертвуя своим здоровьем, а порой и жизнью, чтобы спасти своих соотечественников и жителей Европы от радиационной угрозы. Мы помним этих людей и чтим их подвиг. Сегодня очень важно сохранить историческую память об этом событии и передать её молодому поколению».

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости компаний
18+