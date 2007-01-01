Снег и сильный ветер: МЧС объявило предупреждение в Калуге
Улучшения погоды жителям региона в четверг, 23 апреля, ждать не приходится.
По данным синоптиков, мокро и холодно будет до самого вечера.
Главное управление МЧС по региону опубликовало важное предупреждение: с 12:00 до 21:00 ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, а также порывы северо-западного ветра до 17 м/с.
Людей просят быть аккуратными на улице.
