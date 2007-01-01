В России заработал цифровой реестр для специалистов по беспилотникам

В стране создана единая платформа для всех, кто работает или хочет работать в сфере беспилотных авиационных систем. Цифровой реестр кадров БАС уже объединил более 200 организаций и свыше 30 тысяч пользователей, рассказали 23 апреля в калужском правительстве.

Платформу разработал Университет 2035 в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Её цель — помочь людям строить карьеру в новой отрасли, а компаниям — быстрее находить нужных специалистов.

Зарегистрироваться на портале могут не только опытные операторы дронов и инженеры, но и студенты, которые только начинают путь в профессии. Платформа открыта и для работодателей, вузов, государственных структур, а также организаторов конференций и соревнований.

Для тех, кто ищет работу, на платформе есть фильтры: можно отбирать вакансии по региону, графику, направлению деятельности. А специальная кнопка позволяет сравнить свой профиль с требованиями работодателя и понять, насколько вы подходите на позицию.