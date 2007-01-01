Главная Новости Общество В Калужской области на сохранение лесов выделили более 51 миллиона рублей
В Калужской области на сохранение лесов выделили более 51 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
23.04, 08:50
В 2026 году Калужская область продолжит работу по восстановлению и защите лесов. На эти цели в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» направлено 51,6 миллиона рублей. Об этом рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги пойдут на посадку новых деревьев и уход за лесами. Только в прошлом году в регионе высадили больше 278 тысяч саженцев. Это яблони, рябины, вишни, дубы, липы, клёны, берёзы, а также декоративные кустарники — сирень, спирея, пузыреплодник и хвойные породы.

Всё это делается в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес», в которых приняли участие около 4,5 тысяч жителей области. Вместе с волонтёрами лесовосстановительные работы провели на площади более 3,2 тысячи гектаров.

Новости по тегу
калужская область
