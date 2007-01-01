Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Билайн улучшил качество проводного интернета в Калуге и других городах
Новость дня Общество

Билайн улучшил качество проводного интернета в Калуге и других городах

23.04, 13:41
0 290
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Билайн проводит модернизацию сети широкополосного доступа с рекордными инвестициями и охватом. Изменения к лучшему чувствуют сотни тысяч клиентов оператора в 65 городах России — от Москвы до Сочи, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Проект включает замену высокоаварийного оборудования, установку источников бесперебойного питания, а также изменение топологии сети. Всё это уже позволило на 14% сократить суммарное время отключения коммутаторов уровня доступа и уменьшить количество обращений по поводу аварий на 12%.

Высокие скорости интернет-соединения для россиян стали чем-то само собой разумеющимся. Ключевым показателем качества для проводного интернета оказалась стабильность: в 2024 году пользователи чаще всего жаловались на прерывания сервиса и длительные аварии. Стремясь быть с клиентами там, где им это нужно, Билайн запустил двухлетнюю масштабную программу модернизации сети широкополосного доступа.

Она затрагивает 15 регионов по всей стране: работы ведутся в Волгоградской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, в Красноярском, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Специалисты компании уже заменили 150 коммутаторов уровня агрегации с суммарным охватом свыше 600 тыс. пользователей, а также 7500 коммутаторов уровня доступа — это позволило улучшить сервис для 51 тыс. клиентов. Кроме того, на сети установили 6500 источников бесперебойного питания — они сохранят связь для 150 тыс. клиентов в случае отключения электричества. Для 290 тыс. клиентов повысили отказоустойчивость за счет создания резервных каналов крупных узлов связи. Для порядка 1000 домов уменьшили вероятность обрывов кабеля. В процессе также работы по изменению топологии сети. Положительный эффект от них уже почувствовали 140 тыс. клиентов, еще 60 тыс. заметят его в ближайшее время.

 

Дмитрий Лебедев, директор департамента эксплуатации сети широкополосного доступа Билайна:

«Этот проект стал для нас настоящим вызовом. На уменьшение аварийности были согласованы рекордные инвестиции, и нам нужно было сделать всё быстро и качественно. Мы не собираемся останавливаться: прямо сейчас мы ведем работы по улучшению топологии сети. Так что скоро еще больше клиентов Билайна почувствуют, что проводной интернет стал стабильнее и качественнее».

Реклама. Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. erid: 2VSb5xEuV8n
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6ImtXbVNxSFRQWWRPNExRWFNWL1ExUnc9PSIsInZhbHVlIjoia1VIZmhLdEtWMmk3T1hvUWF5c3hQblNsZVhDZWxna2U4Q0tLTVMyS3RWUjdkMFo4bWg3ZWtyQWJLeE1GaWxNc3JTNUVYdzh6Q0pUTExyc002c29tSkJMWklFNDY0RFU0MTMwR1ZSSnJoRzUyYVdnVXBBQzZNSmpiczB4WDlITVBFTVZsTGZaVTZCQTdRdFo4WkhLQlRqUzB4Rkt4cmxFb3VycElTS1BxaFNXYXgwMDgvTDhBWkkvRnY1RU5pV0M5NkYvWTQ5cjJCR2lMNEVwSk03bUx4SmdySC8veGd6V1BXMC9ITmtlcy94NXJQem16Z2E5WkdFcStUbVBmbzYzM3d1Q2ZDNXV6N3VBV0h2dStqMXdBYmwxNWNiUHpBM2dXTUVvN2l5Q2ZQVHFWdm1GZ2VXM3daMzBMd0NzSFpRRlZUWktQakE2bTJ4OGFXcnZQK0NTbm42UmJkUHcwazJZazZnck85Wks1dUtxSlJxNnN0MFc4eHNFQWp6QXJpUVhNN2hXNmFYL08zcjMwb2pwbXdUQnczakl0SlFETis1eDBZeHhhZ2s4M0tGNWpXbDRna3l5YlR4RkxVSmRkOHgvZCIsIm1hYyI6ImViYjgxYTZiZGU3ZmQ0Yzc5NDMyYmJmYzE1MTc2NjY2ZTU5NWQxYjg1NmM5NTliYWZjMDEzYjQxZjM0YTFmNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRQNVRRanhnQnplZjNHZjBhR2lHUkE9PSIsInZhbHVlIjoiWDRReStTSEptUS9qenlTb1luQW1mQTJFaVZUaEEzeHNMWkFuUlQ0TzFoMG5nM1pXcW5scEgzc0d0K092MGE3S05wVEFUWVB0dFY0V0N5c3h1S2IyWmNxRzBDQURhSTAzaldOZ1Fha1doNFNQQk9CcjZhVklRQURkWWxwOUpWdWNodENnZktCNHVlVTkvMVZjaFY4TTRiSHluTHJobnV5cmtqdVl0QkZEdTZOWm96cWVralJCdEIxaVZ5WnYxdHBVMHlDWkdnbndxVkNzZHp5RFhpR3BRYlUrZWVoQUNZTU9WRkVIK29GUlNsZWVkUytrMmhhQ1R0b2VFbGN0U1l4WVJHZE5mamJieEJqdncxN1lLTVZTNkhFcGtSSVJzalBhNFdZWHNhY0wySlFXb2k1dWFsUXFoeEROazNEcVJjaGRqZ2J4S0NaT0pDMHdNekUvd0I4VjZUNHpDVHJXUFVJZFFCLzhvNjhMK3dWMkV4MUl4SERpR0ovbm12YXhEbERtOEpQdlNvL2FtaXYyN1hnT3dLMWdhTmFsQUxsS2U2b1k5MGlxMVd3NENkZXNVZjIzdk5reFNpK01pU1lzUHVBS2g3UXBFUW5YMTlWVitrTllFZzg2aFUzdmtWYUwzK2t5MGVZeXlwWEI3cldGVFVGUGR2QklmMFZkakUzY042N1ZwL0lZdXdERTFheUxqNmtyREhZSGFib2lLRzJLT2I5cUx3Q0lUMGZPODZreEVxMGhIZXk1T0dES0d3V0NJWVdDWVFkM21WNWVxQi92UnFBejF2N2JBQnlOS3IxWTk4NEF1aUxGUlM1TGpaT1EyZGZpY2s2QkVxRFd5WW5SRW9OTyIsIm1hYyI6IjkyNGMyMzAwZWRiMTEyZjg1NTg5ZWMyYTY3YzZiZjVjMjNiZDc3NjM3MzVmYTRhM2IyOTMxMzA4YTcyNjk4MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+