В Спас-Деменском районе отремонтировали кухню в доме-интернате
В четверг, 23 апреля, прокуратура Спас-Деменского района сообщила об устранении нарушений в доме-интернате для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
По данным ведомства, при проведении проверки в доме-интернате нашли нарушения в работе кухни, а в реабилитационном центре в медицинском обеспечении детей.
Прокуратура потребовала всё исправить. После этого недостатки быстро устранили: сделали ремонт, а медпункт полностью обеспечили нужными лекарствами.
