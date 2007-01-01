Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
В Спас-Деменском районе отремонтировали кухню в доме-интернате
Общество

В Спас-Деменском районе отремонтировали кухню в доме-интернате

Евгения Родионова
23.04, 09:40
0 411
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 23 апреля, прокуратура Спас-Деменского района сообщила об устранении нарушений в доме-интернате для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

По данным ведомства, при проведении проверки в доме-интернате нашли нарушения в работе кухни, а в реабилитационном центре в медицинском обеспечении детей.

Прокуратура потребовала всё исправить. После этого недостатки быстро устранили: сделали ремонт, а медпункт полностью обеспечили нужными лекарствами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
33%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+