Главная Новости Общество Калужская делегация вернулась с форума «Малая родина - сила России»
Калужская делегация вернулась с форума «Малая родина - сила России»

Дмитрий Ивьев
23.04, 08:29
Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев принял участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России». Ежегодно на форуме собираются тысячи глав городов и районов для того, чтобы при участии руководителей государства подвести итоги и определить приоритеты муниципальной работы. Открыл форум первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко.

«Наш Президент не раз говорил, что из всех уровней власти ближе всего к людям – муниципальная служба. Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека», – сказал Сергей Кириенко, обращаясь к участникам мероприятия.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления организовала более 20 тематических сессий с участием представителей Федерального собрания РФ, Правительства РФ, ведущих экспертов. Состоялись панельные и экспертные дискуссии, лектории и мастер-лекции, встречи в формате муниципального диалога, стратегические сессии.

«Обсудили развитие муниципалитетов, сотрудничество городов-побратимов, проекты в экономике и социальной сфере, развитие комфортной городской среды. Обменялись опытом реализации лучших муниципальных практик, наиболее эффективные постараемся внедрить в нашем городе», – прокомментировал Юрий Моисеев.

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Победу в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» одержал наш земляк Евгений Филонов, ветеран СВО, директор Серпейской школы Мещовского округа. Поздравил его с победой президент России Владимир Путин.

Новости по тегу
городская дума
