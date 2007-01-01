Барсук попал на видео в калужском лесу

Это первое такое животное, которое засняли фотоловушки в нынешнем году в заповеднике «Калужские засеки».

- Просыпаются барсуки ещё в марте, - пояснили там. - Первое, что делают животные, это приводят в порядок норы и отнорки, чистят жилище после зимы.

Вполне вероятно, что в какой-нибудь из норок уже прячутся крохотные барсучата. Обычно они рождаются в конце февраля — начале марта, а выходят из убежища только в мае-июне.