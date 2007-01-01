В Людиново пенсионерке, работавшей без оформления, выплатят 85 тысяч рублей
Евгения Родионова
22.04, 17:17
В среду, 22 апреля, Людиновская городская прокуратура сообщила о взыскании с работодателя денежных средств в пользу пенсионерки.

По данным ведомства, женщина с февраля по апрель 2024 года работала без оформления.

— Она убирала помещения здания в рамках договора на оказание клининговых услуг, заключённые между компаниями. В апреле 2024 года работодатель прекратил с ней правоотношения, однако зарплату ей полностью не выплатили, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала признать отношения трудовыми, взыскать с организации долг по зарплате - 30 тысяч рублей, а также компенсацию за задержку и моральный вред.

Суд встал на сторону женщины. Он подтвердил, что она работала по найму, и постановил выплатить ей больше 85 тысяч рублей.

Прокуратура следит за тем, чтобы деньги отдали.

