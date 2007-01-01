Работнице предприятия в Думиничах вернули долг по зарплате после жалобы

Жительнице Брянска, которая работала на одном из предприятий Думиничского района, выплатили более 280 тысяч рублей — столько ей задолжали по зарплате.

Женщина обратилась в прокуратуру после того, как работодатель вовремя не рассчитался с ней. Проверка показала: деньги ей действительно не перечислили в срок.

Сотрудники надзорного ведомства потребовали от руководства предприятия исправить ситуацию. В итоге женщина получила не только всю причитающуюся ей зарплату, но и компенсацию за задержку выплат.

Кроме того, генеральному директору компании выписали штраф в 10 тысяч рублей за нарушение трудовых прав работника, рассказали 21 апреля в прокуратуре.