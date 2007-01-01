Карлсон упарил всех: в Калуге пармастера боролись за выход в полуфинал
Карлсон упарил всех: в Калуге пармастера боролись за выход в полуфинал

В «Калужских термах» состоялся отборочный тур чемпионата России по коллективному парению.
Сергей ПЕТРОВ
22.04, 11:38
Как мы уже писали, пармастера со всей страны приехали в наш город 17 апреля. Это мероприятие Калуга принимает уже второй год подряд.

Чемпионат России по коллективному парению носит официальный статус и проводится под эгидой Евразийской Банной Федерации.

В рамках отборочного этапа «Колыбель космонавтики» за выход в полуфинал боролись девять пармастеров из Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ангорска, Балашихи, Уфы и Липецка.

Правила состязания просты – в большой парной русской бани на несколько десятков человек пармастера поочередно проводили коллективное парение, которое превратили в театрализованное шоу длительностью 15 минут.

Оценивали их четверо профессиональных судей и обычные посетители «Калужских терм», которые в тот день пришли отдохнуть.

Первые 15 человек, из записавшихся на коллективное парение, получали специальный браслет, дающий право в конце парения выставить две оценки. Одну за шоу, другую за пар.

Для этого требовалось зачерпнуть воду специальным ковшом и вылить ее сначала в контейнер «Шоу», а затем контейнер «Пар». Полнотой ковша участник парения и определял свою оценку каждому из двух составляющих выступления пармастера.

Далее контейнеры взвешивались с точностью до грамма, цифры суммировались и полученное число баллов записывалось на турнирную доску.

За ходом парений гости терм и участники соревнований следили по монитору

По окончании всех выступлений, четверо членов профессионального жюри выставляли свои оценки участникам. Они суммировались с народными и трое, набравшие максимальное количество баллов выходили в полуфинал.

Хоть участников было и девять, парений в тот день состоялось 10. Первое прошло вне конкурса, в качестве разогрева, которое провели Карлсон с Малышом.

Правда, Малыш по упитанности мало уступал Карлсону, однако такое несоответствие классическому образу никого не разочаровало, а только добавило действу веселухи.

- Плюшек переел Малыш, - констатировал одни из посетителей терм, когда тот влетел в парную по зову Карлсона.

«В волшебном лесу», «В гостях у деда Колывана», «Джентльмены поддачи», «Сердце кузни» - каждый из пармастеров подготовил шоу-программу по отдельной тематике. У каждого – свой подход к температурному режиму и подбору ароматов.

К примеру, Карслон сделал акцент на малине и печенье, дед Колыван на эвкалипте.

- У деда Колывана и ведьмы пар помягче, чем у Карлсона, - резюмировал один из народных судей, которому удалось попасть сразу на три парения.

И это можно назвать удачей. Ведь, узнав о чемпионате, посетители терм расхватывали свободные места в парной, как Карлсон плюшки Фрекен Бок. По итогу уже через час после начала чемпионата можно было записаться на сеанс только после 14.00.

Последний же пармастер провел коллективное парение ближе к шести часам вечера, после чего судьи подвели итоги народного голосования.

От Калуги в чемпионате приняли участие двое пармастеров «Калужских терм» - Максим Лобанов с программой «В гостях у деда Колывана» и Иван Нянькин с шоу «Сердце кузни».

И оба они вошли в число лидеров народного голосования.

  • Максим Лобанов и Арсений Ануфриев из Ангарска поделили первое место. Каждый получил 12455 очков от посетителей «Калужских терм».
  • Иван Нянькин со своей программой «Сердце кузни» набрал немногим меньше – 12 365 баллов.
  • Замкнул пьедестал Яков Данилов из Липецка – его результат 11 430 баллов.

Однако последнее слово оставалось за членами жюри. Четверо профессиональных судей, в отличие от народных, присутствовали на абсолютно всех парениях без исключения (удивительно, как эти монстры русской парной сумели выжить после многочасового банного марафона).

После того, как голоса профессиональных судей суммировали с народным результатом, тройка лидеров заметно поменялась. В ней остался только один пармастер из топа народных судей:

  • 1 место по итогу досталось Дмитрию Горшку из Балашихи и его программе «Странник»
  • 2 место с программой «Симфония пара» занял москвич Евгений Якимов
  • 3 место у пармастера «Калужских терм» Ивана Нянькина, который показал программу «Сердце кузни».
Трио победителей-полуфиналистов.
Мы обязательно продолжим принимать у себя это мероприятие в будущем, - сказал по окончании церемонии награждения организатор мероприятия от  «Калужских терм» Павел Поптапов. – Мы видим, что калужанам это интересно. Коллективные парения – одно из самых посещаемых мероприятий терм, а в день чемпионата, с раннего утра мы увидели, что людей пришло больше, чем обычно бывает в это время.

Теперь тройке полуфиналистов предстоит показать свое мастерство в Москве, где 21 мая пройдет один из полуфиналов чемпионата России. Два других состоятся 2 и 6 июня в Тюмени и Санкт-Петербурге.

Занявшие первые и вторые места выйдут в финал, который 25 июля примет Уфа.

Будем надеяться туда поедет и наш пармастер Иван Нянькин.

