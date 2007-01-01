Пармастер «Калужских терм» пробился в полуфинал Чемпионата России

В пятницу, 17 апреля, в «Калужских термах» состоялся отборочный этап Чемпионата России по коллективному парению. Это мероприятие Калуга принимает уже второй год подряд.

В рамках него, в наш город съехались повелители веника и пара со всей России. За выход в полуфинал боролись девять пар-мастеров из Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ангарска, Балашихи, Уфы и Липецка.

Соревнования проходили в русской бане, каждое длилось примерно по 15 минут.

Народными судьями стали обычные посетители «Калужских терм». 15 человек, которые первыми записались на коллективное парение, получали спецбраслет. Он давал им право оценить пар-мастера. По завершении коллективного парения, каждое из которых соревнующиеся превратили в настоящее шоу.

Оценки выставляли при помощи ковша, зачерпывая в него столько воды, насколько им понравился пар и шоу-программа. Далее ведра с этой водой взвешивались с точностью до грамма и те из пар-мастеров, которые набрали наибольший вес, становились победителями народного голосования.

Ими стали:

Ангарец Арсений Ануфриев и калужанин Максим Лобанов – в их ведрах оказалось по 12 455 грамм народного признания

Калужанину Ивану Нянькину налили 12365 грамм

Яков Данилов из Липецка получил 11 430 грамм

Далее свои оценки дало профессиональное жюри и после суммирования их баллов с народными стали известны те, кто прошел в следующий этап. Среди них оказался и наш земляк.

Победителями стали:

1 место Горшков Дмитрий г.Балашиха

2 место Якимов Евгений г. Москва

3 место Нянькин Иван г. Калуга.

Примечательно, что для Ивана выступление в соревновании стало дебютом.

Полуфинал Чемпионата России по коллективному парению состоится 21 мая в Москве, а наш большой репортаж о том, как проходили соревнования в «Калужских термах», читайте на нашем сайте в понедельник, 20 апреля.

Забегая вперед – было жарко.