Клещи начали массово атаковать калужан
Клещи начали массово атаковать калужан

Дмитрий Ивьев
20.04, 12:08
За неделю, с 13 по 19 апреля, к врачам обратились 44 человека. Среди укушенных – 9 детей, сообщили в понедельник в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Всего с начала года в Калужской области клещи укусили 66 человек.

- Случаи присасывания отмечаются на территории города Калуги, единичные случаи зафиксированы на территориях Думиничского, Жиздринского, Кировского, Козельского, Перемышльского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского районов, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Проверки клещей в лаборатории показали, что 17,8% заражены боррелиозом. С начала года эту болезнь подхватили уже два жителя Калужской области.

