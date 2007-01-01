В Тешевичах строят дом социального обслуживания
В деревне Тешевичи Кировского округа продолжается строительство дома социального обслуживания. Работы идут в рамках государственной программы поддержки граждан и национального проекта «Семья».
Сейчас на площадке рабочие штукатурят стены, заливают фундамент под пожарные резервуары и выравнивают территорию. Уже возведён бытовой городок для строителей, завезена техника, подключено временное электроснабжение с разводкой по участку.
Для безопасности на объекте установили десять видеокамер — их сейчас настраивают, сообщил 18 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь