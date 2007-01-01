В Тешевичах строят дом социального обслуживания
В Тешевичах строят дом социального обслуживания

Дмитрий Ивьев
18.04, 13:12
В деревне Тешевичи Кировского округа продолжается строительство дома социального обслуживания. Работы идут в рамках государственной программы поддержки граждан и национального проекта «Семья».

Сейчас на площадке рабочие штукатурят стены, заливают фундамент под пожарные резервуары и выравнивают территорию. Уже возведён бытовой городок для строителей, завезена техника, подключено временное электроснабжение с разводкой по участку.

Для безопасности на объекте установили десять видеокамер — их сейчас настраивают, сообщил 18 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

eyJpdiI6IlkwS1NoQ3FZbWsvVDJhelJLRjRNbGc9PSIsInZhbHVlIjoidis4QThsc0M4am93TlMycWdWc1BSNjc1QjdoWGdiZkJEbGdYSy8rQzB4a2ZBRkM2RGNVL0d5ZnhVQ0hZS2NPTDFaYnZuWWM0RnIzeC9DcmpEZUhDTjlkaVFPR2NTRTVGUFpLRnNkYVVDdTZ1bmRHQkt4bFdIUTQ2aHFqeTBLNW13ZkdtbVZ4N0xLYVpRSXAzVExMZU1xSWROTUpHazlWdjVYV1B1SmpMb1pDRHBUNUw2Ukl4L0IyWkNnTUlhZnBiWExHQ0tUWSs0Q0lCWWhKS1UrcVZtdkI5ZVRzSUp3aHE2VWVGZDBsZGJNcHJJZjU5VDArSUo1enFQemRscjR6NmZQV0pEalcrWExUTjNCV1FPNVpRK3p6MHRWM043b2orK3M3OUxqZHh5SXpzb1VFYWQwWThKcFMvT3RYeXI2L1VDQVMxK2hVakcydzc4a2FwbTRMdy9aT3BQcE53NWdUajN1cW5wU3JOZDRYV0N4V0h1NDFnS3JJSHNKc1F1Vk5TajZGekJDRytXUUNGcmpkSkdtYlErYzNjeWpCc21wL0FwUG1Mb3dJRXJJcElCdkpFMTc1ZXE5SC96Qm8xeWl6QiIsIm1hYyI6ImViZTNmMTQ4MjFjYzc0NDNlYzc0MTY3ZTkxN2JjOThjMzkwMjdjZGY1ZGM2MmUzOTliNjA3N2ZmOWNlOTQ3NWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IitNQ2Y4cG9UbDdqQkMxZGZHZCtjRmc9PSIsInZhbHVlIjoiZmdqaFN5bDhZdnlCdG4wL2U5clV2YlJqMGtjcXBSNUtrS3YwZlUrelVqWUEwR1k2R2FIQ2NTZTRtRFM2WStPcmhNQm9lSlF4eTlFR1RyK2c5VHc0SWtXVUE4LzZxbDJ0dkZ3cUpuVERhMlN3QVRhc1BzQjNHN1htVUl0S3hleUU5S3lHalZjMUJBL1U4N1lOcGM0MmxHaU1PL1NDTW80YUFtNFpWanFKVFc0VU5CTmlNeFAxL29NeHZOVVh4R2pUdzRGL2h0YjVUdDgwNVhLK2N3R3ZodlJyWUcwa1pzcUU0bDNrWUhZTjFOejN0dm5zN0VxSXFGZEZVd1d5WEtCR2VOQlRla2M0OGNsSkxrbGVlN0NWcktHa0QwcG1SeExpSStYUmx6L1cyT3dNUUJWZWN1SUFtUlE4d1pCeW9VbjVQRy9EQXdSZCtpZTBkcERmaGp3UFNGL0Vabm94TUdBWlBJK3kvVk5xSGhOUjRPaTNiV2dmQzJ2UmNZQzhvb3IvT0QvMzFzdWZjUHFIK2x1cHNwYkNvZ3BhVGkxZnNVTG9LM3lsNE96bnNqdkZ6T0lJa0owWTNMVm40Q0dMbVJJb0RsaW1CdFZxaWJRaTJaZVc0ai8wbzlrdUNHYkhqWnNkMkZrR1BMSmo3UnlvOG5sUEJNd2YzblNCMjdzZmx5RE5MRlRSbFlOTEhhZ0gvTkpqTm9SN3V4SHhHZUExM3d4U0hqUmxFOFlKb2pmV2NUOTF2OU95b09kNGtiNVZRY3hoakxtVzhqRVFOcTl5QlZBa0paOURyR2IwYVhHUVFNTzNJK3JoQ0U3dCsvQnFNQ1QzRUtTUTdhZmtCbTJRQUp0SCIsIm1hYyI6ImMyN2RhMTkzOGRiNmE5MjFmNzQzZmQ3Nzc3ZjYzMGExNWMyMWU1NzVjYzdjOTAxZjQzNjkwYWE1YWY1ODBjZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
