Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 15 сантиметров
Уровень воды в реках Калужской области продолжает снижаться. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 17 апреля.
За последние сутки в Оке вода опустилась ещё на 15 сантиметров. В Угре, в районе Товарково, уровень остался прежним.
В Жиздре, в Козельске, река стала мельче на 2 сантиметра.
Протва в Спас-Загорье опустилась на восемь сантиметров.
