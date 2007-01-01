Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 15 сантиметров

Уровень воды в реках Калужской области продолжает снижаться. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 17 апреля.

За последние сутки в Оке вода опустилась ещё на 15 сантиметров. В Угре, в районе Товарково, уровень остался прежним.

В Жиздре, в Козельске, река стала мельче на 2 сантиметра.

Протва в Спас-Загорье опустилась на восемь сантиметров.