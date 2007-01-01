Главная Новости Общество Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 15 сантиметров
Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 15 сантиметров

Дмитрий Ивьев
17.04, 17:01
Уровень воды в реках Калужской области продолжает снижаться. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 17 апреля.

За последние сутки в Оке вода опустилась ещё на 15 сантиметров. В Угре, в районе Товарково, уровень остался прежним.

В Жиздре, в Козельске, река стала мельче на 2 сантиметра.

Протва в Спас-Загорье опустилась на восемь сантиметров.

