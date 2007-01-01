В Дзержинском округе продолжается капремонт детского сада «Улыбка»
Общество

В Дзержинском округе продолжается капремонт детского сада «Улыбка»

Дмитрий Ивьев
17.04, 13:50
В селе Льва Толстого активно идёт обновление детского сада «Улыбка». Работы проходят в рамках национального проекта «Семья».

Подрядчики уже приступили к укладке фасадной плитки и одновременно ремонтируют канализационные сети по всему периметру здания. Внутри помещений электрики разводят проводку по группам, готовят потолки к монтажу, а также устанавливают новые входные двери.

Глава округа Егор Вирков отметил, что все работы ведутся по графику. Специалисты стараются завершить ремонт в срок, чтобы дети могли вернуться в обновлённый садик как можно скорее.

