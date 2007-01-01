Главная Новости Общество
Участник кадровой программы «Герои земли Калужской» получил работу на муниципальной службе

Дмитрий Ивьев
17.04, 10:37
Ветеран специальной военной операции Дмитрий Зинченко получил должность в муниципальной службе благодаря региональной кадровой программе «Герои земли Калужской», сообщили 17 апреля в правительстве региона.

Дмитрий посвятил контрактной службе 19 лет. Он прошёл через горячие точки в Чечне, Дагестане и ДНР, начал путь с рядового милиционера и дослужился до командира взвода связи. За годы службы мужчина получил множество наград.

Вернувшись домой, Дмитрий решил продолжить служить обществу, но уже в новой роли. Он стал участником программы «Герои земли Калужской», прошёл обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» и устроился в администрацию Жуковского округа.

Сейчас Дмитрий Зинченко заведует территориальным отделом села Восход.

