В Калужской области проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Площадки организованы во всех муниципалитетах области, участие принимают порядка 250 предприятий и организаций, рассказал 17 апреля губернатор Владислав Шапша.

Проводятся встречи, мастер-классы, круглые столы, тренинги. Большой блок профориентационных мероприятий для молодежи.

В Калуге ярмарка проходит на площадке Арены КТЗ. Можно пройти экспресс-собеседование, получить информацию о карьерных возможностях, записаться на переобучение, получить консультацию кадрового центра «Работа России».

- Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в рамках нацпроекта «Кадры», - напомнил Шапша. - Для предприятий это возможность закрыть кадровые потребности, а для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию, решить этот важнейший вопрос.