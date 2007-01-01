В Кирове виновные в незаконной вырубке леса заплатят 6,5 миллиона рублей
В пятницу, 17 апреля, Кировская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о взыскании с виновных лиц ущерба в размере шести с половиной миллионов рублей.
По данным прокуратуры, на территории Феликсовского участкового лесничества вырубили деревья на семи гектарах без документов.
— Директор лесничества за взятку помог организации остаться безнаказанной. Ущерб лесу составил шесть с половиной миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура потребовала, чтобы они заплатили всю сумму. Областной суд в Калуге полностью поддержал это требование. Теперь прокуратура следит, чтобы деньги взыскали.
