В Кирове виновные в незаконной вырубке леса заплатят 6,5 миллиона рублей

В пятницу, 17 апреля, Кировская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о взыскании с виновных лиц ущерба в размере шести с половиной миллионов рублей.

По данным прокуратуры, на территории Феликсовского участкового лесничества вырубили деревья на семи гектарах без документов.

— Директор лесничества за взятку помог организации остаться безнаказанной. Ущерб лесу составил шесть с половиной миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура потребовала, чтобы они заплатили всю сумму. Областной суд в Калуге полностью поддержал это требование. Теперь прокуратура следит, чтобы деньги взыскали.