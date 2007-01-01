В Калуге временно отключат телевидение и радио

В понедельник, 20 апреля, в Калуге пройдут плановые профилактические работы на передающей станции. Из-за этого в городе временно прекратится эфирная трансляция цифровых телеканалов и некоторых радиостанций, рассказали в администрации.

С часа ночи до десяти утра не будут работать оба пакета цифрового телевидения. В первом пакете — Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, Общественное телевидение России и ТВ-Центр, а также радиостанция Вести ФМ. Во втором пакете — СТС, ТНТ, РЕН ТВ, Пятница!, Спас, Домашний, Звезда, ТВ-3, Мир и Муз-ТВ.

Кроме того, с пяти до десяти утра прервёт вещание Радио России, а с шести до десяти — Радио Маяк.

После завершения работ вещание возобновится в обычном режиме.