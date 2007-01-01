Калужанин получил условный срок за незаконную продажу охотничьего оружия
Калужанин получил условный срок за незаконную продажу охотничьего оружия

Евгения Родионова
17.04, 10:49
В пятницу, 17 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в незаконном сбыте огнестрельного оружия.

— В декабре 2024 года мужчина незаконно продал своему знакомому длинноствольный охотничий карабин за три тысячи рублей. Оружие хранилось в квартире его умершего отца, - уточнили в прокуратуре.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

