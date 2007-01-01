Калужанин получил условный срок за незаконную продажу охотничьего оружия
В пятницу, 17 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.
По данным ведомства, он признан виновным в незаконном сбыте огнестрельного оружия.
— В декабре 2024 года мужчина незаконно продал своему знакомому длинноствольный охотничий карабин за три тысячи рублей. Оружие хранилось в квартире его умершего отца, - уточнили в прокуратуре.
Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь