Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужане назвали самые скучные профессии
Новость дня Общество

Калужане назвали самые скучные профессии

Дмитрий Ивьев
17.04, 10:26
0 309
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Калуги и выяснил, какую работу люди считают самой унылой.

На первом месте оказалась профессия охранника — так ответили 13% участников опроса. Второе место заняли бухгалтеры (11%), а на третьем — продавцы (7%). В топ самых скучных также попали библиотекари — их выбрали 4% респондентов.

По 2% голосов набрали архивариусы, вахтёры и сторожа. Ещё 2% опрошенных уверены: скучной может быть любая работа, которая не нравится.

В списке с 1% голосов оказались юристы, дворники, операторы кол-центров, уборщики и офисные сотрудники в целом.

Каждый пятый участник опроса (21%) затруднился с ответом. А 12% калужан убеждены: скучных профессий не бывает — всё зависит от отношения к делу.

Интересно, что мнения мужчин и женщин различаются. Женщины чаще называют скучной работу бухгалтера и охранника, а мужчины — сторожа.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
40%
20%
0%
0%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+