Калужане назвали самые скучные профессии

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Калуги и выяснил, какую работу люди считают самой унылой.

На первом месте оказалась профессия охранника — так ответили 13% участников опроса. Второе место заняли бухгалтеры (11%), а на третьем — продавцы (7%). В топ самых скучных также попали библиотекари — их выбрали 4% респондентов.

По 2% голосов набрали архивариусы, вахтёры и сторожа. Ещё 2% опрошенных уверены: скучной может быть любая работа, которая не нравится.

В списке с 1% голосов оказались юристы, дворники, операторы кол-центров, уборщики и офисные сотрудники в целом.

Каждый пятый участник опроса (21%) затруднился с ответом. А 12% калужан убеждены: скучных профессий не бывает — всё зависит от отношения к делу.

Интересно, что мнения мужчин и женщин различаются. Женщины чаще называют скучной работу бухгалтера и охранника, а мужчины — сторожа.