В Медынском районе защитили права участника спецоперации

В пятницу, 17 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о защите прав члена семьи погибшего участника специальной военной операции.

По данным ведомства, заявительница - бабушка погибшего. Она была его опекуном более 16 лет.

— Из-за отсутствия документов женщина не могла подтвердить родство и получить социальную поддержку, - уточнили в прокуратуре.

Тогда прокуратура обратилась в суд и потребовала подтвердить: бабушка действительно растила и содержала внука. Суд встал на сторону прокуратуры.

Женщина получила социальную поддержку - 14 миллионов рублей.