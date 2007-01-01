В Медынском районе защитили права участника спецоперации
В пятницу, 17 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о защите прав члена семьи погибшего участника специальной военной операции.
По данным ведомства, заявительница - бабушка погибшего. Она была его опекуном более 16 лет.
— Из-за отсутствия документов женщина не могла подтвердить родство и получить социальную поддержку, - уточнили в прокуратуре.
Тогда прокуратура обратилась в суд и потребовала подтвердить: бабушка действительно растила и содержала внука. Суд встал на сторону прокуратуры.
Женщина получила социальную поддержку - 14 миллионов рублей.
