Депутаты обсудили реализацию инициативных проектов

Состоялось заседание экспертной комиссии по отбору инициативных проектов на 2026 год. Участие в нём приняли Глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Юрий Моисеев, депутаты, руководители ТОС и сотрудники администрации города.

На конкурс в этом году было представлено 13 проектов. Четыре из них заняли призовые места на областном конкурсе и будут реализованы с привлечением средств регионального бюджета. Оставшиеся девять проектов планируется реализовать за счёт средств городского бюджета и софинансирования со стороны жителей.

Проектами предусмотрен ремонт двора дома № 2 по улице Малоярославецкой, благоустройство территории «Аллеи Дружбы» в посёлке Молодёжный, обустройство детской площадки во дворе дома № 16 по улице Труда, строительство спортивно-игровой площадки на улице Полесской, ремонт дорог в деревнях Шопино и Петрово, обустройство лестницы к роднику в деревне Сивково, благоустройство территории в Мстихино и ремонт баскетбольной площадки в микрорайоне «Хороший».

В бюджете Калуги на эти цели выделено 14 млн. рублей. Средств хватит для реализации в полном объёме 8 проектов. Ремонт баскетбольной площадки в микрорайоне «Хороший» возможен за счёт экономии от проведения аукционов. Дополнительная сложность заключатеся в том, что площадка расположена на размежеванной территории. Юристы проработают возможность реализации проекта через субсидирование управляющей компании.

«В 2025 году в Калуге было реализовано 13 инициативных проектов, калужане видят, что система инициативного бюджетирования позволяет эффективно решать многие застарелые проблемы, создавать комфортную городскую среду, развивать спортивную инфраструктуру. Благодарю губернатора Калужской области Владислава Шапшу и председателя Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева за всестороннюю помощь в реализации этой программы», – подчеркнул Юрий Моисеев.