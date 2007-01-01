Калужане могут помочь пострадавшим в Дагестане через приложение Мой МТС

МТС открыла сбор пожертвований на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Калужане - пользователи сервиса «Мой МТС» смогут перевести на благотворительные цели накопленный кешбэк или сделать денежное пожертвование. Собранные средства будут направлены местным НКО для ликвидации последствий стихийного бедствия в республике.

В приложении «Мой МТС» пользователи могут передать на благотворительность накопленный кэшбек или сделать денежное пожертвование напрямую – по ссылке. Для входа в приложение достаточно зарегистрировать номер с подтверждением через смс.

Перечислить денежные пожертвования на помощь Дагестану можно также по реквизитам на сайте благотворительного фонда «Система» – партнера МТС.

До этого оператор запустил меры поддержки для проживающих на наиболее пострадавших во время подтопления территориях Дагестана абонентов в виде пополнения баланса. Информация о начислении поступит в SMS-сообщении. Также МТС сделала бесплатными звонки на номера горячих линий в Дагестане, занимающихся устранением последствий паводка, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС, а также линию психологической поддержки местного отделения Красного креста.

Только в 2025 году более 80 тысяч пользователей приложения Мой МТС совершили 29 миллионов пожертвований – не только в фонды-партнеры корпоративного благотворительного проекта оператора «Нас Касается», но и на помощь региональным сообществам в критической ситуации. В частности, благодаря списаниям кешбэка от пользователей более 8,5 миллиона рублей перечислены на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, а также жителям приграничных районов в Курской и Белгородской областях.