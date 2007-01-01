Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш: опытные аграрии рекомендуют

Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш предназначены для уборки различных зерновых, бобовых, крупяных, масличных, технических культур, а также семенников трав и овощей. Они подходят для эксплуатации в разных регионах нашей большой страны.

Модельный ряд включает машины 3–8 классов производительности, что позволяет подобрать рентабельный комбайн для предприятий любого масштаба — от небольших крестьянских хозяйств до крупных агрохолдингов.

«Рекомендуем коллегам»

— В нашем хозяйстве выращивается озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник, урожайность — свыше 20 центнеров с гектара, на уборке главный работник — TORUM 785, — говорит директор колхоза им. Ленина Сергей ЯМЕНСКОВ. — Он идеально подходит для уборки урожая, особенно кукурузы. Мы изначально решили покупать высокопроизводительный и комфортный комбайн, чтобы отвечал всем условиям уборки урожая, и не прогадали. За световой день мы убираем в пределах 50 гектаров. Производительность при уборке достигает 45 тонн в час на зерновых, а за сезон комбайн способен обработать до 2 000 га. На эффективность работает и особая система подачи, обмолота и сепарации. Она представляет собой совокупность трёх компонентов: высокопроизводительная наклонная камера, роторное МСУ с вращающейся декой и бесступенчатый привод ротора.

Ведь обмолот производится методом вытирания зерновок из колоса, початка или метелки. Само зерно травмируется меньше по сравнению с «барабанным» обмолотом, потому что исключены интенсивные удары по вороху бичами. Большое количество незерновой массы смягчает воздействие молотилки.

Большой плюс — это объем бункера TORUM 785. Он рассчитан на 12 000 литров, что позволяет нам не прерываться на частые выгрузки зерна, работать, не отвлекаясь. Длина выгрузного шнека в 7,5 метров подходит для выгрузки в любую машину.

Для себя мы отметили, что с комбайном хорошо агрегатируется 9-метровая жатка, ею мы убираем подсолнечник.

Отдельно отмечу освещение у TORUM 785: что днем, что ночью, видимость абсолютная. Работа на нем идет в удовольствие. Мы работаем с Ростсельмаш не первый год и всегда рекомендуем коллегам из других хозяйств TORUM 785.

«С Ростсельмаш всю работу выполняем ударно и в срок!»

— Наше агропредприятие располагает 5 600 гектарами земельных активов, где мы выращиваем рапс, пшеницу, редьку масличную, сою, и ежегодно продолжаем разработку новых земель, вводим их в оборот, — рассказывает управляющий фермой «Варваренки» Евгений РЕВЧУК. — В последние годы мы отдаем предпочтение технике российских производителей. Она более износостойкая и подходит нашим категориям земель. К примеру, на уборке полей у нас задействованы три зерноуборочных комбайна Ростсельмаш. Наиболее трудолюбивым из всех назову комбайн RSM 161, мощность которого для нас оптимальна. Агрегатируем его 9-метровой жаткой. В сезон отработал у нас без нареканий, ни дня простоя не было. Удобно, что все управление такой техникой идет из кабины, лишний раз выходить не нужно.

Мы убедились, RSM 161 хорошо подходит для уборки зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Отечественная техника способна держать производительность на уровне до 36 тонн в час, за сезон мы получаем в обработке до 2000 гектаров. Мощность двигателя 400 л. с. помогает ему уверенно выполнять все поставленные задачи.

Объём бункера 10 500 литров, а скорость выгрузки из него — 110 л/с, то есть полный бункер опустошается за 2 минуты. Никакой лишней траты времени, все четко, оперативно.

Пожалуй, уже многие знают об одном из главных достоинств — бережное отношение к зерну. Этому способствует система обмолота двухбарабанная, с гибкой декой и электронным регулированием зазоров на всём протяжении. Она состоит из молотильного барабана диаметром 800 мм и сепаратора диаметром 750 мм. Общая площадь обмолота и сепарации — более 9 метров квадратных.

Мы работаем с Ростсельмаш долгие годы, а зерноуборочные комбайны – неотъемлемая часть нашего автопарка. Благодаря отечественной технике всю работу выполняем ударно и в срок!