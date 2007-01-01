Главная Новости Общество На Калугу идёт волна холода
На Калугу идёт волна холода

Дмитрий Ивьев
16.04, 12:58
По прогнозам синоптиков, похолодание начнётся уже в воскресенье, 19 апреля.

Днём температура воздуха опустится до +9, ночью ожидается около нуля.

В понедельник и вторник, 20-21 апреля, днём и вовсе будет около +5. По ночам температура местами опустится ниже нуля.

Возможны снегопады.

Калужским водителям рекомендуют ещё неделю подождать со сменой зимних покрышек на летние.

