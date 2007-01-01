В Калужской области с начала года доноры сдали более 2700 литров крови

С января по апрель 2026 года 3713 жителей региона поделились своей кровью для помощи нуждающимся. Такие данные привели на станции переливания крови в Калуге.

Принять участие в донорстве можно по будням с 8:00 до 13:00 по адресу: ул. Максима Горького, 71. Записываться заранее не нужно — достаточно прийти с паспортом, где есть отметка о регистрации в Калужской области.

Сотрудники станции также регулярно выезжают в районы области, на предприятия и в учебные заведения, чтобы провести акции по сдаче крови.

Врачи напоминают: донорство — это простой и безопасный способ спасти чью-то жизнь. Даже одна доза крови может помочь нескольким пациентам. Стать донором может практически любой здоровый человек старше 18 лет.

Тем, кто планирует сдать кровь, советуют накануне хорошо выспаться, не приходить натощак и избегать тяжёлой пищи. После процедуры донорам предоставляют выходной день и бесплатное питание.