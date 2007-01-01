В Калужской области с начала года доноры сдали более 2700 литров крови
В Калужской области с начала года доноры сдали более 2700 литров крови

Дмитрий Ивьев
16.04, 11:52
0 529
С января по апрель 2026 года 3713 жителей региона поделились своей кровью для помощи нуждающимся. Такие данные привели на станции переливания крови в Калуге.

Принять участие в донорстве можно по будням с 8:00 до 13:00 по адресу: ул. Максима Горького, 71. Записываться заранее не нужно — достаточно прийти с паспортом, где есть отметка о регистрации в Калужской области.

Сотрудники станции также регулярно выезжают в районы области, на предприятия и в учебные заведения, чтобы провести акции по сдаче крови.

Врачи напоминают: донорство — это простой и безопасный способ спасти чью-то жизнь. Даже одна доза крови может помочь нескольким пациентам. Стать донором может практически любой здоровый человек старше 18 лет.

Тем, кто планирует сдать кровь, советуют накануне хорошо выспаться, не приходить натощак и избегать тяжёлой пищи. После процедуры донорам предоставляют выходной день и бесплатное питание.

Новости по тегу
область
eyJpdiI6IjFtRXhYYjNPZGdaYjk0T3lDbVRKbGc9PSIsInZhbHVlIjoiY29ieFFlMkNBcGVKK0dxKzFhdEdOZ1NpUWNsVDJibnZFaDBpMWgvU21FUjFWb3VWL0lTczViaHVVcXYrS1prT0lFNTdqNGN4K3RYU2VOZHUrZ3dKRVVNMUJ0cyttMklHSU5iTEtkMU5mRWZ0czZvNUVSUklaaTR6R1p4THBrSlQwMzZISERSeEc2S2VlSmRHK3F4Q0FVRzBDQ004Q3NhT3dzYXVDRjFMNnhtY1piU016Tkt2S1VycnlLcmxDYStTU2J6SEI4MFFWVy9oWEdjdTZBM2txMkNodnVRTEJxc05pa0FxTTdZTlJxUmJyaURVZGhlek9ybVZVbzBsa0xQVnZyekRGTkFPZllETHZIVlkydXZLWm51YWdGZDkzMkxDNCtBV0xFRmYvZHgrT0g4VExxUEJYRjh6UTF1aUZ3Z1VzL3VEWS9MMkZvdzZkUEE3Z3Z5YVpkcTErVU5JMHYzaDJUWWpGN2xObmVpS1puVkFsc0lUbnpTcmxnSVhtWSt0Z05BRTEwYzUyWGg2Q25NK1JpUDBGTURMb1VBOVgxK2o5NDJsY3loc3lIRWpsaHNUei8zNUJXa1JFR0hyU0ZmNCIsIm1hYyI6ImM5MjY2ZTcxZDI0NzIyZWRkOTc3MWE3MjA0YzE3NzA5NDk2OTEwMzNhY2I2MWFlY2ViZTY5ZjE0MTc3Y2RhMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjM0QTlLMnBGODZuM0dpcW9XZkU3bnc9PSIsInZhbHVlIjoia1djOGdRcFV4dGF2ZlV5aE9lNXhjOU5kUzVHck5vTjVSeTJmL1RpYU5RRHpjWUpSVVcvWE13aTZJT2xTanR1VHYyZFpYeTdKMytmS094ajZkZUNsbGEzU2QreVdPSTZQZHQ2YnZMRWNsL0wyVkZacFNEclpIMzZuYVJtamhVS05HdEhNUWNuWGx0Rm9QbTd2WDN0RGgxY0VEZ2lxUWoyR0FObG52ZlptYVhTdk94U3hWbVBuN1gxMzR5cWN0Q0k3dVNTZjZuVEc1S0g5YlM4cjJsdWZyeVBvVmU1YS95cUV3b1VoMkZQTGtHMXFzWndPMFZLdHczc0VGODZ3Q1Q0NWhiVU8ybWl5QUJyWi9sTWI3dU1DdmwxeDZhNVpSYmI4bm5nU2RNVzRvVnZFSFNGTDhIUGRSMzhqSU9BcEVGaGNRQ2Y5TmxzNGp1c0Jybm40ZE5IMkdheVBUNTNmYjRsRWwwVXFSdnhjSDl0RXo1SWY2V3pvbCtrbnFPTmJXM1dvU0lmYzNENWtDQ1VQSHRKVTJYL2Z3K1ZaMEJkYjZNeFRXN0V1d3lHTUpIVFhzdkJJOGZUS0NSeUFEYUNMWCtKZ3dLcE1mSW1aakc4SDliSmtKTzdlV25GNmxEZ2FVd2FVYWJPSUlSS2Jyd1EyOHlBWUdjdGEzSVpoQld4dlBlRWlJU0ZuVEhsTkZWSzNSZndhS2tEdTA4VjN3ZUlISU15NjE4b3IxaVc4d0ZjRlVCRDdGR0FRbnV4dENRdVFNZnN4S3BqZUd5TnZoNVlMMFpDV2lPQ0YwYnpkMkYzRm1CQnNMNHhZdkdROVExQVVDa2dQdjRRemErRDE1a3B6U2NYSCIsIm1hYyI6IjE0NWQ0ZDlhZGYwNTAwNGVmNDU5ZWEyNWVhZTIxYmYyY2UwYzcyMTllYjNlZTBmNGMzZjE1MmQ2OTZmYjdmNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
