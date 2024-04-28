В Калуге заработал проекционный фонтан

Фотографии утром в воскресенье, 28 апреля, опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

В этом году фонтану рядом со строящимся Театром юного зрителя добавили проекции с видами города.

На постоянной основе к 1 мая в Калуге заработают все 15 фонтанов.