«Девочки не агрессивны, на людей не охотятся»: в Калужской области зубры вышли к людям за яблочками

Видео с мирно прогуливающимися животными опубликовали в сообществе «Козельск Онлайна».

Телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на слова директора нацпарка «Угра» Виктора Гришенкова, сообщает, что зубрицы вышли из вольера, который повредило во время половодья.

Специалисты нацпарка попросили жителей Козельска не дергать зубров за рога и хвосты и отнестись к ним с пониманием, так как они ищут вкусности.

Также сотрудники заповедника сообщили, что зубрицы ручные.

- Девочки не агрессивны, на людей не охотятся, - уточнили в нацпарке. - Понятно, что животное крупное, и люди боятся. Но людям они вред не причинят, по крайней мере, вот эти две наши девочки. Конечно, их не надо дёргать за хвосты и за рога и подходить к ним. Они ходят, как коровы, травку щипят. Человек для зубра не объект охоты, он не враг в глазах зубра.

Гришенков рассказал, что зубры очень любят лакомится вкусностями – морковкой и яблоками.

- Зубры привыкли, что они находятся у нас в вольере, что они корм от людей получают. И поэтому они могут в поисках каких-то вкусняшек ходить и клянчить яблоки, - уточнил он.

В данный момент специалисты пытаются заманить вкусняшками зубров обратно в лес. Их вольер уже починили.

- Издали немножко пугануть-то можно, в ладоши похлопать, покричать. Просто чтобы не было контакта тактильного с животными, - попросил директор нацпарка. Не надо брать какую-нибудь дубину и попытаться, как коров гоняют, стегануть. Всё-таки дикое животное, реакция может быть самая разная.