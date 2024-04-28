Калужан предупредили о полетах беспилотника

Квадрокоптер будут запускать до 15 июля с 8:00 до 18:00.

В деревне Уколовка Бабынинского района будут проходить аэрофотосъемочные работы, сообщили в местной администрации.

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