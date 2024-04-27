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Открыта обновлённая доска почёта «Дела и люди»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2024 12:30 0 596
Открыта обновлённая доска почёта «Дела и люди»

На ней были размещены портреты двадцати калужан – представителей образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

- Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, своим многолетним трудом они завоевали авторитет и уважение коллег. Все они – гордость нашего города. В советские годы стремление быть лучшим в своей профессии, добросовестно трудиться на благо родной страны было общепринятым. Нам нужно возродить эти славные традиции, должным образом воспитывать молодёжь. Сегодня, когда наши бойцы отважно сражаются в ходе специальной военной операции, работники заводов и предприятий делают всё возможное для обеспечения армии, для нашей скорейшей победы. Народ и армия по-прежнему едины, вместе мы обязательно победим! – подчеркнул в своём выступлении Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава городского самоуправления поблагодарил калужан за плодотворный труд, пожелал счастья, здоровья, благополучия и новых успехов. 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2024 12:30 0 596
Тэги: городская дума
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