Открыта обновлённая доска почёта «Дела и люди»

На ней были размещены портреты двадцати калужан – представителей образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.
- Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, своим многолетним трудом они завоевали авторитет и уважение коллег. Все они – гордость нашего города. В советские годы стремление быть лучшим в своей профессии, добросовестно трудиться на благо родной страны было общепринятым. Нам нужно возродить эти славные традиции, должным образом воспитывать молодёжь. Сегодня, когда наши бойцы отважно сражаются в ходе специальной военной операции, работники заводов и предприятий делают всё возможное для обеспечения армии, для нашей скорейшей победы. Народ и армия по-прежнему едины, вместе мы обязательно победим! – подчеркнул в своём выступлении Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Глава городского самоуправления поблагодарил калужан за плодотворный труд, пожелал счастья, здоровья, благополучия и новых успехов.
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