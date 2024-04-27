Клиентам банка «Открытие» доступно подключение ВТБ Мобайл

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Клиенты «Открытия» могут подключиться к оператору мобильной связи ВТБ Мобайл. Услуга доступна в офисах банков ВТБ и «Открытия». Новым абонентам при переносе номера от другого оператора доступен пакет «Оптимальный» с приветственным бонусом 1000 рублей на счет, неограниченным трафиком в мессенджерах и отсутствием роуминга внутри сети в поездках по России. Оплаченные гигабайты интернета переносятся на следующий месяц согласно условиям тарифного плана.

«Объединение с «Открытием» - важный проект для ВТБ. Миграция розничных клиентов началась с конца прошлого года. Уже сейчас в офисах «Открытия» доступны финансовые предложения ВТБ от карт до сберегательных и кредитных продуктов. Для нас важно, чтобы клиенты «Открытия» продолжили получать сервисную поддержку на максимально комфортных условиях. Раньше получить SIM-карту можно было в офисах ВТБ или курьером, а теперь в более 170 отделениях «Открытия» в более 20 регионах присутствия оператора. Абонентам доступны конкурентные тарифные условия, удобное подключение и безопасное использование связи», − отметил Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Стать абонентом ВТБ Мобайл можно с сохранением своего номера телефона. Для этого необходимо получить SIM-карту в офисе банка и оформить заявку на перенос номера в личном кабинете на сайте vtbmobile.ru. Всем новым абонентам будет начислена 1000 рублей на счет.

Перейти на нового оператора можно также с помощью технологии eSIM – встроенной производителем в телефон цифровой сим-карты. Владельцы ряда моделей смартфонов могут сделать это дистанционно через приложение «ID.Link».

Пользователи могут подключить пакет «Оптимальный», который включает 30 ГБ интернет-трафика и 500 минут голосовой связи с абонентской платой от 350 рублей в месяц. В абонентскую плату входит безлимитный трафик в мессенджерах, оплаченные гигабайты интернет-трафика и минуты не сгорают по окончании расчетного периода, а переносятся на следующий месяц. Клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора. В число услуг автоматически включена защита от платных подписок, подмены SIM-карты и нежелательных звонков.

Клиентам «Открытия» доступны все преимущества ВТБ Мобайл: оплата до 100% услуг с помощью программы лояльности «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России и бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе.

Офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ. В рамках стратегии развития сети до конца 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 20 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. ВТБ намерен увеличить доступность физических каналов в два раза, чтобы сетью банка были охвачены более 100 млн человек.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.