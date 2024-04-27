В Калуге открылась выставка наград Анатолия Артамонова

На ордена и медали сенатора, занимавшего пост губернатора Калужской области с 2000 по 2020 годы, можно посмотреть в Доме Шамиля, рассказал министр культуры Павел Суслов.

- Исторически сложилось, что государственные награды являются высшей формой признания заслуг человека перед обществом, - прокомментировал министр.

На выставке, которая будет работать до 21 мая, выставлены, в частности, ордена Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, Александра Невского, Дружбы, медаль Жукова и другие награды.