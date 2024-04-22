В Калужской области средняя продолжительность жизни выросла до 70 лет

Статистику за первый квартал в понедельник, 22 апреля, опубликовал региональный загс.

В нашей области умерли 3706 человек, что соответствует показателям прошлого года.

А вот средняя продолжительность жизни в сравнении с концом 2023-го выросла – с 69 до 70.

При этом мужчины стали жить больше – 64 вместо 63, а женщины меньше – 76 вместо 77.