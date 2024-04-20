В Калужской области восстановят старинную усадьбу

В субботу, 20 апреля, на месте будущих работ в Павлищевом Бору Юхновского района прошел субботник. В нем принял участие губернатор Владислав Шапша.

Эскизный проект реставрации изготовили за счет областного бюджета. Он уже прошел историко-культурную экспертизу. А восстанавливать усадьбу будет «Военфильм-Медынь».

По словам Владислава Шапши, на реставрацию главного дома усадьбы понадобится четыре года.

- Конечно, пока он выглядит неприглядно, - прокомментировал глава региона. - Но кирпичик за кирпичиком усадьба будет восстановлена. А она была удивительной красоты: белая, в итальянском стиле, прекрасный парк со статуями, фонтанами и каскадом лестниц, спускающихся к реке. После реставрации усадьба будет жить. Выставки, концерты, съемки фильмов.

Бывшие хозпостройки и дом управляющего собираются приспособить под мастерские, гостиницы и кафе.