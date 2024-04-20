В Калуге открылась выставка «Исчезающая красота России»

Она будет проходить в Инновационном культурном центре до 15 мая. Вход туда свободный.

Это выставка ботанического и анималистического искусства, посвященная охраняемым растениям и животным разных регионов России.

Как отметил на открытии министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа, выставка станет важным инструментом экологического просвещения, которое является одной из важнейших целей нацпроекта «Экология».