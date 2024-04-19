В деревне Авчурино Калужской области в лесу пропал мужчина

Игорь Копьев ушел в лес 18 апреля и не вернулся, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Его рост – 176 сантиметров. Худощавый, седые волосы. Был одет в темно-зеленую куртку, серый полосатый свитер, желтую футболку, синие джинсы, черные резиновые сапоги. На голове у мужчины синяя кепка, при себе у него был темно-зеленый рюкзак.

Тех, у кого есть информация о пропавшем, просят обращаться по телефонам 112 или 88007005452.